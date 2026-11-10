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24.kg

Есть долги — закрыть фирму не получится. В Кыргызстане изменили правила

09:47, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане изменили порядок государственной регистрации, перерегистрации и ликвидации юридических лиц, филиалов и представительств. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ вносит изменения в постановление от 17 апреля 2026 года № 257, регулирующее государственную регистрацию юридических лиц.

Одно из основных нововведений касается закрытия компаний. Теперь при ликвидации юридического лица регистрирующий орган будет запрашивать через систему электронного документооборота сведения о наличии задолженности по налогам, страховым взносам, неналоговым платежам и таможенным обязательствам.

При наличии таких обязательств в государственной регистрации прекращения деятельности компании могут отказать.

Изменения затрагивают и процедуру перерегистрации бизнеса. В решении о перерегистрации необходимо указывать сведения о каждом бенефициарном владельце юридического лица, включая фамилию, имя, гражданство, персональный идентификационный номер и место жительства.

Кроме того, уточнен порядок уведомления о реорганизации компаний.

При наличии кредиторов заявитель обязан не позднее чем за месяц до подачи документов на перерегистрацию направить соответствующее уведомление с указанием срока предъявления требований. Информация будет размещаться на официальном сайте уполномоченного органа.

Отдельные изменения касаются товариществ собственников жилья. При смене председателя к уведомлению потребуется приложить список участников общего собрания с указанием их персональных данных и адресов, а также выписку уполномоченного государственного органа, подтверждающую право собственности участников на недвижимость.

Также предусмотрено, что юридические лица смогут осуществлять деятельность на основании типового либо самостоятельно разработанного устава. Типовые уставы, за исключением уставов финансово-кредитных организаций, будут утверждаться уполномоченным органом.

При изменении юридического адреса или основного вида экономической деятельности организации потребуется приложить решение уполномоченного органа юридического лица, заверенное печатью.

Постановлением также уточняется, что сборы и платежи за рассмотрение заявлений взимаются при каждом обращении.

Документ направлен на совершенствование процедур государственной регистрации юридических лиц и уточнение требований к предоставляемым документам.

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