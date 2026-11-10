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Только на аренде торговых мест владельцы базаров заработали 3 миллиарда сомов

16:02, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Доходы владельцев рынков в Кыргызстане за девять месяцев 2026 года составили 3 миллиарда 92 миллиона сомов. Всего в республике работает 316 базаров и 93 ТЦ. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Как отмечается, сборы за аренду на рынках в третьем квартале снизились примерно на 70 миллионов сомов по сравнению со вторым.

Какие регионы лидируют по сборам с рынков

В бесспорных лидерах остается столица. Всего здесь с 66 рынков (30,7 тысячи торговых мест) с начала года собрали 1 миллиард 975,3 миллиона сомов, за III квартал — 656,76 миллиона.

  • В Чуйской области 31 рынок. С них за девять месяцев собрали 300,17 миллиона сомов аренды за торговые места. За третий квартал — 96,8 миллиона сомов.

  • В Джалал-Абадской области 65 рынков со сборами в 251,3 миллиона сомов (III квартал — 91,57 миллиона сомов).

  • В Ошской области 71 рынок. С них собрали 230,3 миллиона сомов (III квартал — 48,97 миллиона сомов.

Какие базары работают в Кыргызстане

Больше всего в стране смешанных рынков — 178. Чисто вещевых — 64, по продаже скота, птицы и фуража — 28. Продовольственных рынков 35, автомобильных — 11.

Всего на них создали 86,4 тысячи торговых мест, из которых использовались 80,9 тысячи.

Средняя стоимость аренды одного места в день по республике 208 сомов. Тремя месяцами ранее — 204 сома.

Наиболее высокие ставки в Бишкеке (335 сомов в день) и Джалал-Абадской области (278 сомов в день). Минимум — на Иссык-Куле (73 сома).

Развитие торговых центров

Современных торговых центров в республике 93. Их общая торговая площадь 462 тысячи квадратных метров. Всего в них 8 тысяч торговых мест, из них используют 7,7 тысячи.

В основном крупные ТЦ находятся в Бишкеке — 41 с площадью 265,7 тысячи квадратных метров.

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