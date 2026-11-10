Проверки бизнеса в Кыргызстане могут передать под контроль прокуратуры

Комитет Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции одобрил во втором чтении законопроект о передаче прокуратуре полномочий по регистрации проверок бизнеса. Документ инициировал председатель кабинета министров.

Сейчас проверки предпринимателей согласовывает уполномоченный орган по развитию предпринимательства. Согласно предлагаемым поправкам, механизм заменят регистрацией проверок в органах прокуратуры.

Надзорный орган будет проверять законность планов проверок, соблюдение их периодичности, обоснованность включения предпринимателей в планы и отсутствие дублирующих проверок и превышения полномочий со стороны госорганов.

Прокуратура сможет зарегистрировать план, отказать в регистрации или вернуть его на доработку.

Через нее будут регистрировать распоряжения и предписания о конкретных проверках.

В экстренных ситуациях проверки разрешат начинать без предварительной регистрации. О таких случаях прокуратуру необходимо уведомить в течение трех рабочих дней.

Одним из последствий предлагаемых изменений станет то, что результаты незарегистрированных плановых и внеплановых проверок могут признать недействительными. Использовать их в качестве доказательства нарушений будет нельзя.

Во время рассмотрения законопроекта депутат Жаныбек Абиров предложил ввести мораторий на проверки бизнеса на два-три года.

«Государственный локомотив — это бизнес. Сейчас есть развитие, и я считаю, надо ввести мораторий на два-три года. Мы должны поддержать наших предпринимателей. От них поступает много обращений, и, самое главное, не мешать им работать», — сказал он.

По словам нардепа, государство должно не давить на предпринимателей силовыми методами, а создавать условия для их развития и оказывать необходимую поддержку.

По данным, озвученным при обсуждении законопроекта, в Кыргызстане проверки бизнеса проводят 16 государственных органов. За девять месяцев 2026 года их прошло 4 тысячи 283. Из них 2 тысячи 692 — плановые, 2 тысячи 386 — внеплановые. При этом отклонили 3 тысячи 342 проверки.

Напомним, до реформы 2011-го регистрацией проверок занималась прокуратура. Позже эти полномочия передали Министерству экономики.