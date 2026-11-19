Кыргызстан оказался среди стран с низкой конкурентоспособностью малого и среднего бизнеса, уступив по этому показателю Казахстану и Узбекистану. Об этом говорится в новом докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Transition Report 2026–2027.

В исследовании банк представил индекс конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, позволяющий оценить условия для развития небольших компаний в разных странах.

Согласно графику ЕБРР за 2026 год, Кыргызстан находится в нижней части сравнительной выборки. Казахстан и Узбекистан получили более высокие оценки. При этом за последние 10 лет показатель Кыргызстана улучшился, однако разрыв с более развитыми предпринимательскими экосистемами сохраняется.

При составлении индекса эксперты учитывали пять основных направлений: доступ к банковскому кредитованию, небанковскому финансированию, качество законодательства, профессиональные навыки предпринимателей и общие условия ведения бизнеса.

По оценке ЕБРР, именно эти факторы определяют способность небольших компаний развиваться, внедрять новые технологии, выходить на международные рынки и конкурировать с крупными предприятиями.

Отдельное внимание в докладе уделено Узбекистану. Эксперты отмечают улучшение деловой среды и правовых условий для малого бизнеса в этой стране. Вместе с тем сохраняются проблемы с доступом предпринимателей к небанковским источникам финансирования.

В целом по исследуемым экономикам ЕБРР выделяет недостаточную доступность капитала, необходимость повышения квалификации предпринимателей и совершенствования законодательных механизмов поддержки бизнеса.

При этом банк не утверждает, что все перечисленные препятствия одинаково выражены именно в Кыргызстане. Для определения конкретных причин отставания страны требуется дополнительный анализ отдельных составляющих индекса.

По мнению экспертов ЕБРР, развитие малого бизнеса зависит не только от общей экономической ситуации, но и от целевых мер поддержки небольших компаний. В частности, необходимо расширять доступ к финансированию, развивать предпринимательские навыки и совершенствовать правовую среду.

Данные исследования показывают, что Кыргызстану предстоит улучшать условия для роста малого и среднего бизнеса, чтобы сократить отставание от соседних стран.