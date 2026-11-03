В Бишкеке задержали организатора магазина наркотиков

В Бишкеке сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресекли деятельность интернет-магазина, через который несколько лет продавали наркотики и психотропные вещества. Об этом рассказали в ведомстве.

Подозреваемого задержали во время оперативных мероприятий при установлении места закладки.

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В его автомобиле милиционеры обнаружили сверток с белым порошкообразным веществом. Еще один сверток нашли в предполагаемом месте закладки.

Дома у задержанного находились оборудование для выращивания растений, жидкости в различных емкостях, упаковочные материалы и весы. Правоохранители изъяли подготовленные к продаже марихуану, гашиш и героин.

По предварительным расчетам, стоимость изъятых веществ при реализации могла составить 4,5 миллиона сомов.

В телефонах подозреваемого нашли Telegram-профиль интернет-магазина «А» и другие аккаунты, предположительно связанные с приобретением крупных партий наркотиков, психотропных веществ и семян марихуаны.

По информации МВД, задержанный является одним из организаторов интернет-магазина, через который наркотики распространяли в Бишкеке и Чуйской области.