В КР от налога на игорную деятельность ожидают до 600 миллионов сомов

В Кыргызстане от налога на игорную деятельность ожидают до 600 миллионов сомов. Такие данные содержатся в проекте закона о республиканском бюджете на 2027 год.

Отмечается, что это на 20 процентов больше утвержденного плана на 2026-й (его размер составляет 500 миллионов сомов).

По сведениям Минфина, в 2025 году от налога на игорную деятельность поступило 466,2 миллиона сомов.

На 2028 и 2029 годы прогноз также сохранен на уровне 600 миллионов сомов.

С января по август 2026-го собрано 443,4 миллиона сомов налога от игорной деятельности, из них 422,7 миллиона уплатили казино. Остальное — от работы букмекерских контор и тотализаторов, игровых автоматов компьютерных симуляторов.