Между водителем скорой медицинской помощи и водителем легкового автомобиля 24 ноября примерно в 22.30 произошел конфликт, сообщает пресс-служба УПСМ города Бишкек.

Причиной стало то, что водитель не уступил дорогу спецтранспорту, после чего выражался нецензурной бранью в адрес медицинских работников и покинул место происшествия.

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Сотрудники УПСМ города Бишкек оперативно установили водителя и доставили его в ГОМ-5 УВД Первомайского района для принятия соответствующих мер.

В отношении водителя составлены протоколы на общую сумму 11 тысяч сомов, а также по статье 126 Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях (мелкое хулиганство). После чего он помещен в камеру временного содержания.



