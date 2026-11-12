Сезон ОРВИ и гриппа. У скорой помощи Бишкека резко выросла нагрузка

За последние три дня на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ значительно увеличилось количество входящих телефонных звонков на номер 103. Об этом сообщил Центр экстренной медицины Бишкека.

Если ранее диспетчерская служба принимала около 2 тысяч звонков в сутки, то в последние дни показатель вырос в среднем до 3 тысяч звонков ежедневно. Это существенно увеличило нагрузку на диспетчерскую службу и всю систему скорой медицинской помощи.

Сегодня на линиях в столице работают около 50 круглосуточных бригад, тогда как реальная потребность города составляет более 100 бригад.

«Мы не скрываем проблему и последовательно работаем над ее решением. Предусмотрено открытие еще одной подстанции скорой медицинской помощи. Кроме того, Минздрав увеличил нормативы количества бригад на 2027 год, что позволит поэтапно расширять возможности службы и повышать доступность экстренной медицинской помощи для населения», — отметили в ЦЭМ, комментируя жалобу горожанки в соцсетях.

По словам женщины, 7 ноября она не дождалась приезда бригады и сама отвезла трехлетнего ребенка с высокой температурой и носовым кровотечением в больницу.

В ЦЭМ проверили жалобу и признали, что бригаду направили значительно позже, и подобное ожидание недопустимо.

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«Центр обеспечен необходимым запасом горюче-смазочных материалов, перебоев с обеспечением топливом нет. Пересменка бригад идет в штатном режиме. Основная причина сложившейся ситуации — высокая нагрузка на службу скорой медицинской помощи и недостаточное количество одновременно работающих бригад.

Вместе с тем понимаем, что объективные трудности и высокая нагрузка не освобождают нас от ответственности за организацию работы службы. Руководство центра дополнительно проверит обстоятельства данного обращения, оценит действия ответственных сотрудников и примет необходимые организационные меры», — подчеркнули в центре.

Медики также попросили жителей города учитывать один важный момент: «Если после вызова скорой помощи вы самостоятельно решили обратиться в медицинское учреждение либо необходимость в приезде бригады отпала, пожалуйста, сообщите об этом диспетчеру по номеру 103. Своевременная отмена вызова позволит направить освободившуюся бригаду к другому пациенту, которому может быть необходима экстренная помощь».