Мужчина угрожал женщине ружьем на дороге в Бишкеке

В Бишкеке водитель Mercedes-Benz угрожал женщине ружьем на проспекте Чингиза Айтматова. В момент происшествия в машине находилась ее дочь. Об этом пострадавшая рассказала 24.kg.

По словам женщины, инцидент произошел 29 октября около 10.09. Она выехала с дочерью с территории «Билимканы», когда к ее автомобилю подъехал мужчина.

«Он достал ружье, начал стучать им по стеклу моей машины и направлять ствол в мою сторону, при этом громко кричал», — рассказала она.

Женщина отметила, что конфликту ничего не предшествовало. Позже ей удалось снять происходящее на видео. Она обратилась в службу «102» и написала заявление.

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«Я испугалась за безопасность дочери. Сегодня это произошло со мной, завтра на моем месте может оказаться любая другая женщина», — написала пострадавшая.

В УВД Ленинского района сообщили 24.kg, что факт зарегистрирован в журнале учета информации.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники милиции установили гражданина С.Б., 1989 года рождения. В ходе разбирательства оружие изъяли. По факту назначены экспертизы», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится дальнейшая проверка. По ее результатам и после получения заключений экспертиз примут решение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.