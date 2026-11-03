В Бишкеке рассматривают возможность нанимать иностранцев водителями автобусов

Муниципальное предприятие «Бишкекский городской транспорт» изучает возможность привлечения иностранных граждан к работе водителями автобусов. Об этом главный инженер второй автобазы предприятия Бакыт Табалдиев сообщил «Кабару».

По его словам, такой наем можно рассматривать как трудовую миграцию — по аналогии с выездом кыргызстанцев на работу в Россию.

Говоря о знании языка, представитель предприятия отметил, что общение водителей с пассажирами сведено к минимуму. Информацию о маршрутах можно получить в салоне автобуса или в приложении «Мой город». При этом, по его мнению, иностранным сотрудникам следует знать базовые слова, чтобы представиться и назвать свой маршрут.

Табалдиев уточнил, что вопрос привлечения иностранцев пока изучается, а предприятие по-прежнему рассчитывает на местных водителей.

Он призвал кыргызстанцев с водительским удостоверением категории D обращаться для трудоустройства. Кандидаты не должны состоять на учете в центре психиатрии и наркологии. Предприятие расположено на пересечении улиц Курманжан Датки и Исакеева.