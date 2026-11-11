Депутат потребовала отменить необоснованные штрафы водителям скорой помощи

За последние два года водителям автомобилей скорой медицинской помощи в Кеминском районе выписали штрафы на общую сумму более 60 тысяч сомов. Об этом заявила депутат Жогорку Кенеша Гульнара Акимбаева на заседании парламента.

По ее словам, камеры автоматической фиксации нарушений не учитывают обстоятельства, при которых машины скорой помощи могут превышать скорость, направляясь на экстренный вызов для оказания неотложной помощи и спасения жизни пациента.

Акимбаева напомнила, что законодательство предусматривает освобождение от ответственности в случае крайней необходимости. Однако на практике этот механизм, по ее мнению, применяется не в полной мере.

Депутат попросила Министерство внутренних дел проверить выписанные штрафы, сопоставить зафиксированные нарушения с журналами вызовов и видеозаписями, а также принять меры по отмене необоснованных постановлений.

Кроме того, она предложила разработать механизм, который позволит в дальнейшем не допускать подобных ситуаций.

Генеральную прокуратуру Акимбаева попросила взять вопрос на контроль и обеспечить надзор за законностью принимаемых решений. Также она предложила дать соответствующее протокольное поручение.