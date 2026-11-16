Глава кабмина вручил Министерству здравоохранения 73 машины скорой помощи

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии вручения ключей от 73 машин скорой помощи для Министерства здравоохранения Кыргызской Республики.

Глава кабмина отметил, что государственная поддержка позволила модернизировать медицинскую инфраструктуру, обновить оборудование и улучшить условия труда медицинских работников.

«Сегодня мы передаем регионам 73 новых автомобиля скорой медицинской помощи класса «В». Ранее также были предоставлены 100 служебных автомобилей Chevrolet Tracker.

В современной медицине особое значение имеет понятие «золотого часа»: чем раньше оказывается помощь пациенту в критическом состоянии, тем выше вероятность спасти его жизнь. Поэтому автомобиль скорой помощи является не просто транспортным средством, а мобильным звеном системы оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе.

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Новые автомобили оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, портативными электрокардиографами, системами подачи кислорода и другим необходимым оборудованием. Они предназначены для оказания экстренной медицинской помощи взрослым, детям и новорожденным. Для нас принципиально важно, чтобы такие возможности были доступны не только в столице, но и в отдаленных селах и горных районах», — сказал Адылбек Касымалиев.

Данные автомобили приобретены в рамках программы «Повышение качества первичной медико-санитарной помощи», реализуемой при финансовой поддержке Всемирного банка. Общая стоимость закупки превышает 313 миллионов сомов.