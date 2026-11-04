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Страны СНГ выбрали лидера здравоохранения-2026 — он из Бишкека

07:58, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Директор Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов стал победителем международного конкурса «Лидер здравоохранения стран СНГ — 2026».

По данным Минздрава КР, он удостоен диплома победителя в номинации «За вклад в цифровизацию национальных систем здравоохранения стран СНГ» за проект «Цифровая трансформация экстренной медицинской помощи: АСУ ЦЭМ города Бишкек».

Конкурс объединил представителей шести государств СНГ — Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Азербайджана. Представленные проекты оценивались международной экспертной комиссией с учетом их эффективности, практических результатов и потенциала внедрения в других странах.

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Егор Борисов. Фото МЗ КР

«Победа стала признанием опыта Кыргызстана в развитии цифровых технологий в сфере экстренной медицинской помощи, а также результатом системной работы коллектива Центра экстренной медицины города Бишкек. Это достижение подтверждает, что цифровые решения, разработанные и внедренные в Бишкеке, представляют интерес не только на национальном, но и на международном уровне», — отметили в Минздраве.

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Напомним, ЦЭМ в Бишкеке внедрил систему цифрового сопровождения вызова. Она помогает человеку не оставаться один на один со своей проблемой, пока скорая находится в пути.

Пациент может передать свою геолокацию, это позволяет избежать ошибок с адресом и быстрее найти человека. Также собраны рекомендации, что делать именно до приезда скорой помощи. Они подбираются в зависимости от причины обращения.

Интеллектуальный помощник отвечает на вопросы пациента, используя действующие клинические рекомендации по скорой медицинской помощи. При этом искусственный интеллект не заменяет врача и не ставит диагнозы.

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