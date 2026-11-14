В Бишкеке за день высадили 6 тысяч деревьев

В Бишкеке озеленили улицу Манаса. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в акции участвовали депутаты Жогорку Кенеша, активисты, мэр и горожане.

На одном участке одновременно высадили 6 тысяч саженцев высотой от 3 до 6 метров. Из них 5,3 тысячи гибридных тополей, 700 ив и 37 яблонь. Кроме того, дополнительно высадят многолетние кустарники и цветы.

Чтобы насаждения укоренились, организована система автоматического полива.

Все саженцы вырастили в питомнике муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой». До конца года общее количество высаженных деревьев планируют довести до 30 тысяч.