Некрасиво себя вел. Депутатам Бишкекского горкенеша пожаловались на вице-мэра

На поведение вице-мэра Рамиза Алиева на заседании постоянной комиссии городского кенеша по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии пожаловалась бишкекчанка Светлана Антропова.

По ее словам, у жителей микрорайона № 4 возник конфликт с муниципалитетом относительно строительства дороги вдоль домов № 6, 7, 50 и других.

«Изначально говорили, что дорогу сделают на спонсорскую помощь, потом начали делать за счет бюджета и не по проекту, а по дефектному акту. Но разрешительные документы, акт, смету нам не предоставляют. Дорогу делают, как захотели — изменили, где-то расширили, где-то сделали никому не понятные кармашки. Теперь и новый тротуар начали делать вдоль торца одного дома, который не имеет выхода ни в одну сторону, ни в другую. Эта территория предназначена только для благоустройства, на ней нельзя ничего строить, нет согласования с «Бишкекводоканалом». Вырубили зеленые насаждения, кустарники крупные», — рассказала горожанка.

Она добавила, что к ним приезжал вице-мэр Рамиз Алиев, снял на видео самое начало встречи с жителями, где было только три человека.

«Некрасиво себя вел, с людьми разговаривает просто отвратительно, надсмехается. Он муниципальный служащий и не может позволять себе такие выпады в отношении людей. У нас просьба — создать депутатскую комиссию и проверить строительные работы. В случае выявления нарушений стройки и этики муниципального служащего рекомендовать мэру провести служебное расследование в отношении Алиева», — сказала Светлана Антропова.

Рамиз Алиев подтвердил, что выезжал на место.

«Мы виделись с горожанами, дискутировали. Эта гражданка Антропова сама в этом дворе не проживает, но выступает против прокладки тротуара. Сами жители просят проложить тротуар. Я бы предложил депутатам провести выездное совещание и выслушать домкома и жильцов, а потом принять решение. Работы финансируются из местного бюджета по дефектному акту. Со следующего года мэрия масштабно будет заходить на ремонт внутридворовых дорог», — прокомментировал он.