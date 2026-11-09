Двойные стандарты? В Бишкеке вновь подняли вопрос парковки отца вице-мэра

В Бишкеке разгорается новый спор вокруг парковки у магазина, принадлежащего отцу вице-мэра столицы Рамиза Алиева. После заявления бывшего депутата Бишкекского городского кенеша Жаныбека Асанбекова предпринимательница Эльмира Жозенова приехала к торговому объекту и обвинила городские власти в двойных стандартах при организации парковочных мест.

На опубликованном видео она сравнила условия, созданные у магазина семьи вице-мэра, с ограничениями, введенными для предпринимателей на улице Юнусалиева.

По словам женщины, в 2023–2024 годах городские власти ликвидировали парковки вдоль улицы Юнусалиева, объясняя это необходимостью восстановления зеленых зон. В результате предприниматели длительное время не могли полноценно использовать парковочные места возле своих торговых объектов.

«Для отца Рамиза Алиева одни условия, а для предпринимателей по улице Юнусалиева совершенно другие», — заявила она.

Предпринимательница утверждает, что возле магазина отца вице-мэра обустроена парковка примерно на 20 автомобилей. При этом, по ее словам, на территории отсутствуют высокие бордюры, которые ранее городские службы требовали сохранить на других участках.

Она напомнила, что Рамиз Алиев лично выступал против организации парковок с несколькими въездами и выездами и требовал соблюдения принципа «один въезд — один выезд».

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«Помните, господин Алиев, как вы приезжали на мою парковку и угрожали, что закроете ее? Вы требовали, чтобы никто не имел права спиливать бордюры», — сказала предпринимательница.

Отдельно она обратила внимание на использование муниципальной земли у магазина. По ее утверждению, участок предоставили в аренду для благоустройства, озеленения и организации небольшой парковки, однако фактически значительную часть территории занимают автомобили.

Депутат заявила, что припаркованные машины частично перекрывают тротуар и мешают пешеходам, в том числе родителям с детскими колясками.

Она потребовала объяснить, почему мэрия не расторгла договор аренды при предполагаемом нарушении его условий и почему к этому участку не применяются требования, предъявляемые другим предпринимателям.

Напомним, 4 ноября вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев публично заявил, что готов встать на колени и попросить прощения у народа, если подтвердится, что во время работы в мэрии он выделил муниципальную землю или передал муниципальные объекты своим родственникам, друзьям либо членам семьи. Чиновник отрицал подобные факты. Однако 6 ноября бывший депутат БГК Жаныбек Асанбеков сообщил, что отец вице-мэра арендует муниципальный участок площадью 240 квадратных метров, который, по его утверждению, используется под парковку вместо озеленения.

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Ранее вице-мэр заявлял, что принадлежащий его отцу магазин расположен на частной земле, приобретенной в 2001 году. Он сообщал об аренде муниципального участка площадью 8 квадратных метров, на котором находится лестница в магазин.

Конфликт вокруг парковок на улице Юнусалиева продолжается не первый год. В марте 2025 года мэр Бишкека Айбек Джунушалиев объяснял отказ от организации парковочных мест решением межведомственной комиссии. В октябре того же года Рамиз Алиев заявил, что город готов разрешать предпринимателям создавать парковки на прилегающих территориях при соблюдении принципа одного въезда и одного выезда.

В мае 2026 года предприниматели вновь поднимали этот вопрос на встрече с мэром, жалуясь на потерю парковочных мест и сложности для бизнеса.

Официальных комментариев мэрии Бишкека и Рамиза Алиева по поводу новых обвинений предпринимательницы на момент подготовки материала нет.