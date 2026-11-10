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В Бишкеке выделят около 500 миллионов сомов на саженцы

14:57, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

В Бишкеке за 10 месяцев 2026 года высадили 23 тысячи 232 дерева и более 2,1 миллиона однолетних цветов. Мэр Айбек Джунушалиев поручил пересмотреть подходы к озеленению столицы и обеспечить сохранность новых насаждений.

Как сообщили в муниципалитете, итоги работы МП «Бишкекзеленстрой» за январь — октябрь рассмотрели на плановом совещании.

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За отчетный период специалисты провели работы по лечению 110 тысяч деревьев, удалению сухостойных и аварийных насаждений, корчевке пней и озеленению улиц и проспектов.

На совещании обсудили работу городского питомника, реконструкцию парков и скверов, организацию полива, строительство и обслуживание ирригационных сетей, а также установку автоматизированных систем полива.

Айбек Джунушалиев поручил активнее использовать многолетние цветочные культуры, которые сохраняют эстетичный вид городских территорий на протяжении нескольких сезонов.

Кроме того, глава муниципалитета поручил подобрать виды деревьев и цветов, наиболее подходящие климатическим условиям Бишкека.

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В частности, он предложил изучить опыт других стран, где на одной улице высаживают преимущественно деревья одной породы. Вместе с тем Айбек Джунушалиев поручил подготовить предложения по привлечению бизнеса к озеленению столицы. Один из вариантов предусматривает, что каждое предприятие сможет высадить не менее пяти высокорослых лиственных деревьев, подходящих для местного климата.

Отдельно градоначальник подчеркнул, что высаживать деревья необходимо только при наличии условий для их дальнейшего содержания и своевременного полива.

«Впервые из городского бюджета на приобретение саженцев выделяется около 500 миллионов сомов. Ранее таких масштабных вложений в озеленение Бишкека не было. Необходимо эффективно использовать выделенные средства и обеспечить сохранность каждого высаженного дерева», — обратился он к подчиненным. 

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