Экс-депутат БГК усомнился в целевом использовании участка отца Рамиза Алиева

Бывший депутат Бишкекского городского кенеша Жаныбек Асанбеков заявил, что отец вице-мэра столицы Рамиза Алиева арендует земельный участок площадью 240 квадратных метров для озеленения и благоустройства, однако сейчас там расположена парковка супермаркета.

По словам Асанбекова, землю предоставили в аренду в августе 2023 года, когда Рамиз Алиев возглавлял МП «Тазалык».

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«Однако сегодня вместо озеленения там фактически находится только парковка для супермаркета!» — написал бывший депутат.

В своей публикации он напомнил о недавнем заявлении вице-мэра, который пообещал встать на колени, если выяснится, что он или его близкие получили муниципальную землю.

«Если найдете хотя бы один лишний сантиметр земли, оформленный на меня или моих близких, я встану на колени», — заявил тогда муниципальный чиновник.

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Жаныбек Асанбеков опубликовал видео, в котором рассказал о размере арендной платы. Он задал вопросы: знал ли вице-мэр об этой земле и проверял ли муниципалитет, как используется участок.

«Я не пришел с мыслью, что заставлю его встать на колени, но то, что он сказал, не соответствует документам, которые у нас сейчас на руках», — заявил бывший он.

Бывший депутат призвал Рамиза Алиева дать официальный ответ.

Напомним, ранее депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева подняла вопрос о муниципальной собственности и возможных связях вице-мэра с супермаркетами. Рамиз Алиев сообщил, что у его семьи есть один магазин, принадлежащий отцу, и заверил, что документы проверяют правоохранительные органы.