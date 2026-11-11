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Рамис Алиев попал в петицию: бишкекчане требуют проверки вице-мэра

14:28, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Бишкеке появилась петиция с требованием проверить деятельность вице-мэра столицы Рамиса Алиева. Авторы обращения призывают Генеральную прокуратуру провести проверку по жалобам жителей, предпринимателей и бывших сотрудников муниципальных служб.

В обращении говорится, что некоторые горожане и предприниматели считают свои права нарушенными, а бывшие сотрудники муниципальных структур ставят под сомнение законность увольнений.

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Инициаторы петиции требуют проверить конкретные решения и действия, на которые поступают жалобы, установить обстоятельства увольнений и выяснить, какую роль в этих процессах мог играть вице-мэр Рамис Алиев.

«Мы требуем установить, кто принимал решения по каждому случаю и какую роль в них сыграл вице-мэр Рамис Алиев. Если нарушения подтвердятся, принять предусмотренные законом меры и сообщить заявителям о результатах проверки», — говорится в обращении.

Авторы  петиции призывают граждан, столкнувшихся с возможными нарушениями, направлять информацию и подтверждающие материалы, включая документы, фотографии и видеозаписи.

Петицию создали недавно, поэтому количество подписавших ее пока невелико. Организаторы продолжают распространять обращение в социальных сетях и призывают жителей поддержать требование о проверке.

В опубликованном тексте нет конкретных подтверждений фактов нарушений со стороны вице-мэра. Авторы петиции настаивают именно на проверке жалоб.

Официальных комментариев мэрии Бишкека и Рамиса Алиева по поводу петиции пока нет.

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