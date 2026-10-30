В Бишкеке состоялась встреча глав правительств Кыргызстана и Казахстана

В государственной резиденции «Ала-Арча» прошла официальная церемония встречи премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с главой кабинета министров Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. Об этом сообщили в кабмине.

Для почетного приема выстроили караул, подняли государственные флаги Кыргызстана и Казахстана и исполнили гимны двух стран.

После приветствия главы правительств обошли строй почетного караула, почтили государственные флаги и представили друг другу членов официальных делегаций.

Напомним, Олжас Бектенов прибыл в Кыргызстан накануне. Ранее сообщалось, что в рамках визита главы правительств проведут переговоры. Кроме того, Адылбек Касымалиев и Олжас Бектенов примут участие во втором форуме межрегионального сотрудничества Кыргызстана и Казахстана и проведут 14-е заседание Кыргызско-Казахского межправительственного совета.