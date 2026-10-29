Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сегодня прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В международном аэропорту «Манас» чиновника встретил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 Фото кабмина

В аэропорту вывесили государственные флаги двух стран, расстелили красную дорожку и выстроили почетный караул.

В рамках визита главы правительств проведут переговоры. Кроме того, Адылбек Касымалиев и Олжас Бектенов примут участие во Втором форуме межрегионального сотрудничества Кыргызстана и Казахстана и проведут 14-е заседание Кыргызско-Казахского межправительственного совета.