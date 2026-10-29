В Бишкеке к отоплению подключили 77 процентов многоквартирных домов

По состоянию на 10.00 29 октября к системе отопления подключили около 77 процентов многоквартирных домов, находящихся в ведении МП «Бишкектеплосеть». Об этом сообщили в муниципальном предприятии.

По данным городских властей, сотрудники продолжают подключать абонентов, регулировать гидравлические режимы и стабилизировать работу системы теплоснабжения.

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Полное подключение потребителей займет несколько дней.

За прошедшую ночь специалисты «Бишкектеплосети» выезжали 17 раз по обращениям горожан.

Напомним, накануне в Бишкеке начался отопительный сезон.

При отсутствии отопления, неисправностях оборудования и других проблемах с теплоснабжением жители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу.