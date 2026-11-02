В Баткенской области в ДТП с участием гражданина Узбекистана погиб пассажир

В Кадамджайском районе в результате столкновения двух автомобилей погиб пассажир. Об этом сообщили в Баткенском областном подразделении ГУОБДД.

Авария произошла на 183-м километре автодороги Ош — Раззаков, возле села Мин-Чынар Ак-Турпакского айыльного аймака.

Столкнулись автомобили Chevrolet Cobalt под управлением 45-летнего гражданина Узбекистана и Daewoo Tico, за рулем которого находился 43-летний житель Кадамджайского района.

В результате ДТП пассажир, 36-летний житель Кадамджайского района, скончался на месте. Водителя доставили в Баткенскую областную объединенную больницу.

Факт зарегистрирован в электронном журнале учета Кадамджайского РОВД. Проводится проверка.

За девять месяцев 2026 года в Кыргызстане зарегистрировали 3 тысячи 624 ДТП, в которых погибли 572 человека, в том числе 88 детей. Еще 5 тысяч 519 человек получили травмы.