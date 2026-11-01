Увольнять учителей-пенсионеров в Кыргызстане не будут — Минпросвещения

Увольнять учителей-пенсионеров в Кыргызстане не будут. Об этом заявили в Министерстве просвещения.

Отмечается, что на сегодня в школах и других образовательных организациях страны продолжают работать около 15 тысяч педагогов пенсионного возраста.

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Подчеркивается, что профильное ведомство не намерено допускать дискриминацию учителей по возрастному признаку.

Минпросвещения рассматривает новые форматы профессиональной деятельности педагогов пенсионного возраста, в том числе наставничество, методическое сопровождение молодых учителей, работу педагогами-ассистентами и консультантами.

Также предлагается возможность введения гибкой педагогической нагрузки. При этом о механизмах применения таких практик не сообщается.

Ранее президент Садыр Жапаров поручил изменить трудовое законодательство, чтобы у молодых педагогов было больше возможностей устроиться в школы. Об этом он заявил на встрече с жителями Ала-Букинского района. Во время встречи местный депутат рассказала, что работающие на пенсии учителя не дают трудоустроиться молодым специалистам.