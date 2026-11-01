Увольнять учителей-пенсионеров в Кыргызстане не будут — Минпросвещения
Увольнять учителей-пенсионеров в Кыргызстане не будут. Об этом заявили в Министерстве просвещения.
Отмечается, что на сегодня в школах и других образовательных организациях страны продолжают работать около 15 тысяч педагогов пенсионного возраста.
Подчеркивается, что профильное ведомство не намерено допускать дискриминацию учителей по возрастному признаку.
Минпросвещения рассматривает новые форматы профессиональной деятельности педагогов пенсионного возраста, в том числе наставничество, методическое сопровождение молодых учителей, работу педагогами-ассистентами и консультантами.
Также предлагается возможность введения гибкой педагогической нагрузки. При этом о механизмах применения таких практик не сообщается.
Ранее президент Садыр Жапаров поручил изменить трудовое законодательство, чтобы у молодых педагогов было больше возможностей устроиться в школы. Об этом он заявил на встрече с жителями Ала-Букинского района. Во время встречи местный депутат рассказала, что работающие на пенсии учителя не дают трудоустроиться молодым специалистам.