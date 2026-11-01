USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Увольнять учителей-пенсионеров в Кыргызстане не будут — Минпросвещения

17:22, 01 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Увольнять учителей-пенсионеров в Кыргызстане не будут. Об этом заявили в Министерстве просвещения.

Отмечается, что на сегодня в школах и других образовательных организациях страны продолжают работать около 15 тысяч педагогов пенсионного возраста.

Читайте по теме
Читатели 24.kg против увольнения учителей-пенсионеров. Итоги опроса

Подчеркивается, что профильное ведомство не намерено допускать дискриминацию учителей по возрастному признаку.

Минпросвещения рассматривает новые форматы профессиональной деятельности педагогов пенсионного возраста, в том числе наставничество, методическое сопровождение молодых учителей, работу педагогами-ассистентами и консультантами.

Также предлагается возможность введения гибкой педагогической нагрузки. При этом о механизмах применения таких практик не сообщается.

Ранее президент Садыр Жапаров поручил изменить трудовое законодательство, чтобы у молодых педагогов было больше возможностей устроиться в школы. Об этом он заявил на встрече с жителями Ала-Букинского района. Во время встречи местный депутат рассказала, что работающие на пенсии учителя не дают трудоустроиться молодым специалистам.

Материалы по теме

Читатели 24.kg против увольнения учителей-пенсионеров. Итоги опроса

Должны ли пенсионеры уступать рабочие места молодым кадрам? Опрос

В Кыргызстане пересмотрят пенсии с 1 января. Кто получит больше денег

Работал в Узбекистане — стаж зачтут в Кыргызстане. Внесен законопроект о пенсиях

Должны ли пенсионеры уступать рабочие места молодым кадрам? Мнения и опрос

«Хотел дать выговор министру»: Садыр Жапаров раскритиковал Минпросвещения

Девочки в науке и технологиях. В Кыргызстане стартовал третий этап STEAM4Girls

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Происшествия

Массовые протесты и демонстрации молодежи охватили сразу несколько стран Европы

 

В Таджикистане на строящейся Рогунской ГЭС произошел взрыв резервуара

 

За девять месяцев в Кыргызстане зарегистрировано 2 тысячи 895 происшествий

 

На метеостанции «Байтик» снесли незаконно построенное здание МЧС

 

В России поддельный диплом лишил кыргызстанку шансов на получение гражданства

 

Четвероклассник возил друзей на электротрицикле. Оштрафован отец мальчика

 

Общество

В Турции вступил в силу запрет на доступ к соцсетям для детей младше 15 лет

 

Еще один кыргызстанец стал комиссаром матчей Азиатской футбольной конфедерации

 

Попытка захвата самолета Flydubai. Названы имена пилотов, приземливших борт

 

Что ждет бишкекчан в начале месяца. Прогноз погоды на 2-4 ноября

 

Температурные рекорды. Самое холодное 1 ноября в Бишкеке было в 1950 году

 

Неделя-24. Цифровой сом и самый длинный стеклянный мост в парке «Ала-Арча»

 

Атака на Иран

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Экономика

На 95 миллионов долларов заключили соглашения компании Кыргызстана и Казахстана

 

Взлом Binance. ФБР обвинило северокорейскую группировку в краже активов

 

Взлом Binance. Криптобиржа возместила 90 процентов убытков после хакерской атаки

 

Бакетаев: РФ не является главным двигателем экономического успеха Кыргызстана

 

5,03 триллиона долларов. Apple вернула себе статус самой дорогой компании мира

 

Кыргызстан планирует выпустить облигации в юанях в 2027 году

 

Власть

Путин ответит Зеленскому, если тот позвонит, заявили в Кремле

 

Милиции Кыргызстана 102 года. Более 40 объектов для МВД открыли по всей стране

 

В США у президентской резиденции Мар-а-Лаго развернули системы ПВО

 

Садыр Жапаров: С 1 декабря сотрудникам МВД повысят зарплату, ветеранам — пенсии

 

Политический кризис в Польше. Премьер обратился к народу и обвинил президента

 

Спикер пообещал оплатить учебу в вузе трем выпускникам новой школы на Иссык-Куле

 

Общество

В Турции вступил в силу запрет на доступ к соцсетям для детей младше 15 лет

 

Кыргызстан призывает международное сообщество уделять больше внимания защите гор

 

В Бишкеке на пересечении улиц Киевской и Абдрахманова открыли новые фонтаны

 

Еще один кыргызстанец стал комиссаром матчей Азиатской футбольной конфедерации

 

Попытка захвата самолета Flydubai. Названы имена пилотов, приземливших борт

 

Что ждет бишкекчан в начале месяца. Прогноз погоды на 2-4 ноября

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18