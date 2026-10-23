«Хотел дать выговор министру»: Садыр Жапаров раскритиковал Минпросвещения

На встрече с жителями Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области президент Садыр Жапаров раскритиковал работу Министерства просвещения по цифровизации и заявил, что хотел объявить выговор главе ведомства Догдуркуль Кендирбаевой.

«Вы почти ноль в цифровизации. Я хотел объявить министру строгий выговор», — сказал президент, обращаясь к представителям ведомства.

По словам главы государства, министерство не знает, сколько учебников отправили в школы и сколько книг раздали.

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Садыр Жапаров привел в пример Нарынскую область: туда направили 15 тысяч учебников, но раздали только 5 тысяч. Еще 10 тысяч остались на складе. В Минпросвещения, отметил президент, об этом не знали. Он добавил, что хотел объявить министру выговор на республиканском совещании, однако она находится в командировке.

Глава государства призвал полностью перевести ведомство на цифровой учет. По его словам, электронная система позволила бы отслеживать распределение книг и видеть, в каких школах и районах они находятся.

В пример президент привел Социальный фонд. Он заявил, что до цифровизации в некоторых районах продолжали получать пенсии за умерших людей, а после внедрения электронной системы такие случаи прекратились. Президент призвал Министерство просвещения провести аналогичную работу.