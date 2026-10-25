Пенсионеры занимают места молодых учителей? Президент поручил изменить закон

Садыр Жапаров поручил изменить трудовое законодательство, чтобы у молодых педагогов было больше возможностей устроиться в школы. Об этом он заявил на встрече с жителями Ала-Букинского района.

Во время встречи местный депутат рассказала, что работающие на пенсии учителя не дают трудоустроиться молодым специалистам.

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева пояснила, что после повышения зарплат педагоги-пенсионеры не спешат уходить из школ. По ее словам, действующий Трудовой кодекс не позволяет уволить их только из-за достижения пенсионного возраста. Прекратить работу они могут по собственному желанию. Уточняется, что некоторые учителя продолжают работать до 70 лет.

Если среди молодых специалистов будет много желающих работать в школах, Садыр Жапаров поручил министру просвещения проработать с Жогорку Кенешем изменения в законодательство.

«Принесите законопроект, мы подпишем и таким образом решим данную проблему», — сказал глава государства.