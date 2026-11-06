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24.kg

Умер академик и заслуженный деятель науки Жамин Акималиев

16:05, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

В возрасте 90 лет скончался известный ученый, доктор сельскохозяйственных наук, профессор и академик Национальной академии наук Кыргызстана Жамин Акималиев. Об этом сообщила Национальная академия наук.

Жамин Акималиев внес большой вклад в развитие сельскохозяйственной науки и агропромышленного комплекса страны. Его исследования и разработки помогали совершенствовать земледелие и повышать эффективность сельскохозяйственного производства.

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Он был академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина и Национальной академии наук Кыргызстана, а также иностранным членом Российской академии наук.

За свои заслуги Жамин Акималиев получил звания заслуженного работника сельского хозяйства Кыргызской Республики и заслуженного деятеля науки Кыргызской ССР, был удостоен Государственной премии в области науки и техники и ордена «Манас» III степени.

Ученый занимался подготовкой молодых специалистов и развитием отечественной научной школы. Он передавал свои знания и опыт ученикам и пользовался уважением коллег.

Смерть Жамина Акималиева стала большой утратой для кыргызской науки. Его наследие и вклад в развитие страны сохранятся в памяти коллег, учеников и последующих поколений ученых.

24.kg выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

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