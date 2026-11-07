Скончался правнук основателя одной из богатейших династий Джон Рокфеллер IV

В США скончался правнук нефтяного магната Джона Рокфеллера. Политик Джон Джей Рокфеллер IV умер в возрасте 89 лет, сообщила газета The Washington Post.

Отмечается, что в разное время он возглавлял в Сенате комитет по торговле, науке и транспорту, комитет по делам ветеранов и комитет по разведке. В 2008 году руководил двухпартийным расследованием Сената, посвященным событиям, которые предшествовали войне в Ираке. Рокфеллер был избран в Сенат в 1984 году, в 2013 году он объявил об отставке в преддверии выборов 2014 года, на которых проиграл.

Его прадед Джон Рокфеллер был основателем нефтяного промышленного синдиката Standard Oil и являлся одним из первых в мире долларовых миллиардеров.

В 2016 году американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей США. Рокфеллеры в нем заняли 23-е место. Их совокупное состояние оценивалось в 11 миллиардов долларов.