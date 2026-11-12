Ученые доказали вред офисного освещения для обмена веществ и репродукции

Ученые из Университета штата Мичиган (США) доказали, что флуоресцентное офисное освещение нарушает суточные ритмы, повышает уровень глюкозы в крови до диабетического диапазона и снижает подвижность сперматозоидов. Исследование опубликовали в научном журнале Journal of Biological Rhythms (JBR).

Методика исследования и световые режимы

Для изучения влияния освещения на дневной организм биологи использовали нильских травяных крыс, которые, как и люди, активны в светлое время суток. В первом эксперименте 8 самцов по две недели содержали в четырех световых режимах: при постоянном дневном свете, динамическом освещении с имитацией рассвета и заката, стандартном офисном свете и офисном освещении с добавлением часа яркого дневного света в полдень.

Самые устойчивые циркадные ритмы зафиксировали в группе дневного света, а самые слабые — при офисном освещении. Добавление одного часа естественного спектра в середине дня частично восстанавливало биологические часы животных из офисной группы.

Влияние на метаболизм и репродукцию

Во втором эксперименте 20 самцов в течение шести недель жили при дневном либо флуоресцентном освещении. Повышение уровня глюкозы до диабетических значений развилось у 4 из 10 животных в офисной группе против 1 из 10 при естественном свете.

Общее количество сперматозоидов в обеих группах сохранилось на прежнем уровне, однако их подвижность при флуоресцентных лампах упала более чем вдвое по сравнению с дневной группой.

Подавляющее большинство стандартных лабораторных грызунов ведет ночной образ жизни, что искажает данные при моделировании циркадных ритмов человека. Использование дневного вида грызунов с программируемым спектром света позволило впервые точно воспроизвести физиологическую реакцию на искусственную среду современных офисов, школ и больниц.

Кстати, ранее сообщалось, офисные сотрудники за 10 лет работы в общем проводят в неподвижном состоянии более 16 тысяч часов, что эквивалентно почти двум годам непрерывного пребывания в кресле.

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Постоянное сидение в кресле может привести к набору заболеваний. Так, гиподинамия снижает выработку нейротрофического фактора белка, что ухудшает память, снижает концентрацию внимания и провоцирует развитие депрессивных состояний. Хроническая венозная недостаточность на фоне сидячей работы затрагивает от 35 до 60 процентов трудоспособного населения.

Остеохондроз диагностируют у 90 процентов взрослых людей. Работа за клавиатурой и компьютерной мышью вызывает туннельный синдром запястного канала, который у женщин встречается в 3–5 раз чаще, чем у мужчин.