В Бишкеке скончался участник Великой Отечественной войны Николай Мироненко

В Бишкеке в возрасте 99 лет умер участник Великой Отечественной войны Николай Кузьмич Мироненко.

Мироненко родился 3 марта 1927 года в Новосибирской области. В 1935 году его семья переехала во Фрунзе. В 1944 году Николая Кузьмича призвали в Советскую армию. Он служил в запасном полку, а после окончания войны продолжил службу до 1951 года.

После демобилизации Мироненко окончил вечернюю школу, затем получил высшее образование в сельскохозяйственном институте. В дальнейшем он работал в Министерстве автотранспорта. У него остались сын и дочь.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким покойного.