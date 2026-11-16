В Казахстане вводят институт уполномоченного по защите прав ученых и научных работников. Об этом сообщили президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев, выступая на открытии III Международного конгресса молодых ученых в Алматы.

Омбудсмен будет принимать обращения исследователей, помогать разрешать профессиональные конфликты и защищать законные интересы научного сообщества.

Правовая основа для защиты прав ученых была закреплена летом 2026 года поправками в законодательство о науке. Документом предусмотрено создание института уполномоченного по правам ученых и научных работников. Омбудсмен будет работать при Академии наук РК.

Ахылбек Куришбаев отметил, что, по данным на 2025 год, в стране насчитывалось более 28 тысяч ученых. Молодые исследователи составляли 48 процентов от общего числа научных кадров.