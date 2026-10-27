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24.kg

Ученые нашли возможный способ выявлять болезнь Альцгеймера по анализу крови

22:22, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

У людей с болезнью Альцгеймера концентрация вещества HAEE в крови оказалась почти в два раза ниже, чем у людей без выявленных нарушений памяти и мышления. К такому выводу пришли исследователи, изучившие образцы крови 350 человек. По их мнению, это вещество может помочь в будущем разработать новый анализ для выявления заболевания.

Исследование провели в четырех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Томске и Нижнем Новгороде. В нем участвовали 200 пациентов с болезнью Альцгеймера и 150 человек в контрольной группе.

Ученые измерили содержание пептида HAEE — небольшого соединения, состоящего из четырех аминокислот. У участников контрольной группы его средняя концентрация составила 360,5 пикограмма на миллилитр крови, а у пациентов — 175 пикограммов. При этом уровень вещества не зависел напрямую от тяжести заболевания: заметных различий между пациентами на разных стадиях болезни исследователи не обнаружили.

Изначально пептид изучали как возможное средство против бета-амилоида — белка, который может накапливаться в мозге при болезни Альцгеймера. В лабораторных экспериментах пептид мешал образованию скоплений этого белка. В предыдущих исследованиях на животных ученые также проверяли его возможное влияние на такие отложения.

Однако обнаружение HAEE в крови человека стало неожиданностью. Теперь исследователи предполагают, что его концентрацию можно использовать для поиска признаков болезни Альцгеймера с помощью анализа крови.

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