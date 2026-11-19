Скончался стендап-комик Элдос Алмазов. Причиной смерти стала остановка сердца во время операции, сообщили его родственники.

Элдос Алмазов страдал редким заболеванием — гипофизарным нанизмом. Его рост составлял около 130 сантиметров. Особенности своей внешности он часто обыгрывал в шутках.

В апреле этого года у комика обнаружили остеосаркому — агрессивную форму рака костей. Элдос проходил химиотерапию и собирал деньги на лечение. В сентябре ему провели операцию по удалению опухоли на левой ноге.

Элдос Алмазов родился в Ошской области Кыргызстана. В 2018 году переехал в Москву. Известность получил после участия в «Открытом микрофоне» на ТНТ в 2021 году. Он попал в команду Алексея Щербакова и дошел до полуфинала. Позже участвовал в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева и выпускал собственные стендап-монологи.

Его юмористический стиль строился на самоиронии и переосмыслении жизненных трудностей.