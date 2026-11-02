Скончалась член Бишкекского общества блокадников Ленинграда Галина Тольская. Об этом сообщили в мэрии города.

31 октября 2026 года на 98-м году жизни ушла из жизни Галина Тольская — жительница блокадного Ленинграда, человек с нелегкой судьбы, чья жизнь стала примером стойкости, мужества и трудолюбия, говорится в сообщении.

Галина Ивановна родилась 1 сентября 1929 года в Ленинграде. Ее детство пришлось на тяжелые годы Великой Отечественной войны. В 1942 году, в период блокады Ленинграда, она была эвакуирована из родного города.

После окончания войны Галина Ивановна продолжила трудовую деятельность. В 1947 году начала работать счетоводом на складе текстильного комбината имени Сталина в городе Ташкенте.

В 1960 году переехала во Фрунзе, где работала бухгалтером на заводе пластмассовых изделий. Имела среднее техническое образование.

За пережитые испытания военных лет и принадлежность к поколению жителей осажденного Ленинграда Галина Ивановна была удостоена знака «Жителю блокадного Ленинграда».

Уход Галины Ивановны Тольской — невосполнимая утрата. Ее жизненный путь, трудовая деятельность и стойкость навсегда останутся частью исторической памяти. Мэрия города Бишкек выражает глубокие соболезнования родным и близким покойной.