«У него была целая жизнь впереди». Семья погибшего Амира выступила с заявлением

Семья 14-летнего Амира Кунакунова, погибшего в горах Ала-Арчи, выступила с официальным заявлением. Родные рассказали, каким был подросток, о его увлечениях и мечтах, а также поблагодарили всех, кто участвовал в поисках. 17 ноября Амиру исполнилось бы 15 лет.

«Нам невероятно трудно осознать случившееся. Но мы хотим, чтобы люди помнили Амира не только в связи с этой трагедией, а, прежде всего, как замечательного человека, которым он был», — говорится в заявлении семьи.

По словам близких, Амир был жизнерадостным, любознательным и талантливым подростком. Он увлекался астрономией, изучал звезды, планеты и галактики, любил бег, в том числе марафонские дистанции, занимался боевыми искусствами и альпинизмом.

Родственники вспоминают его как доброго, вежливого мальчика с прекрасным чувством юмора, который всегда стремился узнавать новое и испытывать свои возможности.

«У Амира была удивительно теплая, лучезарная улыбка, от которой становилось радостнее всем вокруг. Он был добрым, вежливым, обладал прекрасным чувством юмора и большим, любящим и отзывчивым сердцем», — отмечают родные.

Семья выразила благодарность альпинистам, волонтерам, профессиональным спасателям и всем, кто помогал в поисках, предоставлял питание и необходимые ресурсы, поддерживал близких подростка.

«Мы никогда не забудем вашу доброту, сострадание и солидарность в эти тяжелые дни», — говорится в обращении.

Родственники также попросили представителей СМИ и общественности уважать частную жизнь семьи. «Мы хотим, чтобы, услышав имя Амира, люди вспоминали не только о трагедии, но и о том, как он жил — с любознательностью, энтузиазмом, смелостью, добротой и любовью к жизни», — подчеркнули они.

Напомним, 7 ноября Амир Кунакунов пропал в горах природного парка «Ала-Арча». Вечером он связался со спасателями и сообщил, что заблудился. Поисковая операция продолжалась 2 суток. 9 ноября его тело обнаружили в районе пика Электро. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение.

«Наш дорогой, любимый Амир, нам невыносимо тебя не хватает. Мы очень тебя любим. Ты навсегда останешься в наших сердцах», — завершили свое обращение родственники.