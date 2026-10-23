Умер автор культового романа «Почти прозрачный голубой» Рю Мураками

В Японии 17 октября в возрасте 74 лет скончался писатель Рю (Рюноскэ) Мураками, один из самых ярких авторов современной литературы. О его смерти сообщило японское издательство Gentosha, публиковавшее произведения автора с 1990-х годов.

Автор более 40 романов получил мировую известность благодаря произведениям о молодежи, обществе и темных сторонах человеческой жизни.

По информации издательства, писатель умер у себя дома. Причина смерти не уточняется. Церемония прощания прошла в узком семейном кругу.

Рю Мураками родился в 1952 году в Нагасаки. Литературный успех пришел к нему в 1976 году после публикации дебютного романа «Все оттенки голубого», также известного под названием «Почти прозрачный голубой». Книга принесла автору престижную премию Акутагавы и стала настоящим литературным феноменом: ее тираж достиг 3,5 миллиона экземпляров.

Впоследствии писатель создал более 40 романов. Среди наиболее известных — «Дети из камеры хранения», «Мисо-суп», «69», «Кинопроба» и «Фатерлянд». Его произведения неоднократно получали литературные награды, а последняя книга — «Ютубер» — вышла в 2023 году.

Помимо литературы, Мураками занимался кинематографом. Он выступал режиссером и сценаристом экранизаций собственных произведений, в том числе «Все оттенки голубого», «Топаз» и «Кеко».