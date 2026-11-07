Подозрительные обстоятельства. Президент потребовал расследовать смерть мужчины

Президент Садыр Жапаров поручил взять под контроль повторное расследование смерти гражданина Нурсултана Алмашева. Его мать уже пять лет оспаривает вывод экспертизы о том, что сын захлебнулся рвотными массами, и заявляет о нарушениях при расследовании.

По словам женщины, 3 января 2021 года сын вышел из дома после двух телефонных звонков. На следующий день семье сообщили, что его нашли мертвым. Первоначальная экспертиза установила, что он захлебнулся рвотными массами. Мать с этим заключением не согласна. По ее словам, алкоголь в крови сына не обнаружили.

Женщина заявила, что при осмотре тела заметила синяки и гематомы, а на одежде — повреждения и следы крови. Она утверждает, что передала одежду следственным органам, однако ее не исследовали. Также мать считает, что обстоятельства смерти и действия сотрудников милиции проверили не полностью.

Представитель правоохранительных органов сообщил, что дело поручили повторно изучить Главному управлению внутренних дел Чуйской области. По его словам, следствие должно проверить все замечания женщины.

Садыр Жапаров назвал обстоятельства подозрительными и попросил прокуратуру взять расследование под надзор. Мать погибшего сказала, что обращается к президенту уже в 12-й раз.