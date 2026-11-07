Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина умерла в возрасте 88 лет. О смерти актрисы сообщила ее дочь.

Федосеева-Шукшина была вдовой знаменитого советского писателя, актера и режиссера Василия Шукшина. Они поженились в 1964 году и прожили вместе до его смерти в 1974-м.

Наибольшую известность актрисе принесли роли в фильмах мужа «Калина красная» и «Печки-лавочки». Она также снималась в картинах «Они сражались за Родину», «12 стульев» и «Вам и не снилось…». Всего на её счету более 90 работ в кино.