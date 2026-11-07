В Бишкеке нашли тело пропавшего 21-летнего студента медвуза

В Бишкеке обнаружили тело 21-летнего студента КГМА Игоря Бобровского, которого разыскивали с 28 октября.

По данным столичного ГУВД, молодой человек вышел из дома и перестал выходить на связь. Его тело нашли в одном из зданий города. При осмотре видимых телесных повреждений не обнаружили. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Рядом с телом нашли таблетки и записку, адресованную дедушке студента. Происхождение лекарств и обстоятельства произошедшего устанавливаются.