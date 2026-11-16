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24.kg

В Бишкеке водитель Camry насмерть сбил работника автомойки

23:27, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айдана МУСАЛИЕВА

В столице на территории одной из автомоек в результате наезда машины погиб 56-летний мужчина. Об этом сообщили СМИ в ГУВД Бишкека.

По информации правоохранительных органов, авария случилась сегодня на улице Медерова. Водитель Toyota Camry приехал на автомойку в качестве клиента и, по предварительной версии, совершил наезд на сотрудника, который в этот момент выбирался из канализационного люка.

От полученных травм мужчина 1969 года рождения скончался на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 127 «Причинение смерти по неосторожности» УК КР. Автомобиль отправлен на штрафстоянку, также назначены необходимые экспертизы.

В настоящее время сотрудники милиции выясняют подробности и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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