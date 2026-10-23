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24.kg

Убыток НЭСК за год вырос до 9,6 миллиарда сомов

10:11, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» завершило 2025 год с убытком около 9,57 миллиарда сомов. Это на 4,26 миллиарда больше, чем в 2024-м, когда компания зафиксировала убыток в размере 5,31 миллиарда сомов. Данные приведены в годовой финансовой отчетности предприятия.

Таким образом, за год убыток крупнейшей электросетевой компании страны увеличился примерно на 80 процентов.

При этом операционная деятельность НЭСК стала прибыльной. Если в 2024 году операционный убыток составлял 2,01 миллиарда сомов, то в 2025-м компания получила операционную прибыль в размере 2,1 миллиарда сомов.

Валовая прибыль также значительно выросла — с 511,9 миллиона до 5,39 миллиарда сомов.

Однако итоговый финансовый результат оказался отрицательным. Согласно отчетности, убыток от неоперационной деятельности составил 11,15 миллиарда сомов против 2,77 миллиарда годом ранее.

В результате убыток до налогообложения достиг 9,04 миллиарда сомов, а после учета налога на прибыль — 9,57 миллиарда.

На фоне увеличения убытков общая стоимость активов предприятия выросла с 75,69 миллиарда до 82,29 миллиарда сомов.

При этом обязательства компании сократились с 49,49 миллиарда до 24,65 миллиарда сомов. В частности, долгосрочные обязательства уменьшились с 43,18 миллиарда до 18,09 миллиарда сомов.

Собственный капитал, напротив, увеличился с 26,2 миллиарда до 57,64 миллиарда сомов. Уставный капитал вырос с 35,87 миллиарда до 73,14 миллиарда сомов.

В течение прошлого года НЭСК привлекла 3,1 миллиарда сомов заемных средств. Из них 721,2 миллиона направлено в рамках проекта CASA-1000, 131,5 миллиона — по проекту модернизации энергетического сектора, еще 2,25 миллиарда привлечено через Министерство финансов.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в компании работали 10 тысяч 618 человек. Число владельцев ценных бумаг составляло 20 тысяч 46.

Аудиторская фирма «Бейкер Тилли Бишкек» представила заключение с оговоркой. Аудиторы отметили, что за исключением возможного влияния обстоятельств, изложенных в соответствующем разделе заключения, финансовая отчетность достоверно отражает финансовое положение и результаты деятельности предприятия в соответствии с международными стандартами.

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