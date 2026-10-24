Трое представителей МИД получили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника

Садыр Жапаров присвоил Кайрату Турсункулову, Алмазу Букалаеву и Актилек Мусаевой дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника Кыргызской Республики. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в администрации президента.

Кайрат Турсункулов занимает должность заместителя министра иностранных дел Кыргызстана. Ранее он возглавлял департамент государственного протокола МИД, а также работал в аппарате правительства и зарубежных представительствах Кыргызстана в Германии, Австрии и Бельгии.

Алмаз Букалаев — национальный координатор ШОС от КР. Ранее возглавлял консульский департамент Министерства иностранных дел. Он также участвовал в развитии международного сотрудничества Кыргызстана.

Актилек Мусаева ранее занимала должность чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Китае. В октябре 2026 года Садыр Жапаров подписал указ о ее освобождении от этой должности.