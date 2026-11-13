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Экс-глава ГКНБ Идрис Кадыркулов освобожден от должности посла в Украине

12:55, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Идрис Кадыркулов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Украине. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Идрис Кадыркулов занимал этот пост с 25 января 2022 года. 

В апреле 2023-го его также назначили послом КР в Молдове, Болгарии и Румынии по совместительству с резиденцией в Киеве.

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До дипломатической службы Идрис Кадыркулов возглавлял Государственный комитет национальной безопасности с апреля 2018 года по май 2019-го. Он ушел в отставку на фоне скандала вокруг закупки биометрических паспортов.

Примечательно, что 12 ноября Идрис Кадыркулов публично выступил с опровержением обвинений в адрес своей семьи. Ранее во время встречи президента Садыра Жапарова с жителями Чуйской области один из граждан заявил о предполагаемых нарушениях при приобретении и последующей продаже имущества бывшего колхоза, упомянув брата дипломата экс-депутата Искендера Кадыркулова.

Идрис Кадыркулов назвал эти обвинения попыткой дискредитации его семьи и заявил, что его родственники не приватизировали имущество колхоза.

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