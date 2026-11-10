Кыргызстан откроет Генеральное консульство в узбекском Андижане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об открытии Генерального консульства Кыргызской Республики в городе Андижане (Узбекистан).

Согласно документу, консульский округ нового дипломатического представительства будет охватывать три области Узбекистана — Андижанскую, Ферганскую и Наманганскую.

Основная задача Генконсульства — защита прав и законных интересов граждан Кыргызстана, находящихся в Узбекистане, и обеспечение их консульского обслуживания.

Кроме того, открытие представительства направили на расширение экономического и культурного сотрудничества между двумя странами и создание более благоприятных условий для граждан.

Кабинету министров поручили решить организационные и финансовые вопросы, связанные с открытием Генконсульства, и привести необходимые нормативные акты в соответствие с указом.

Указ вступит в силу через 10 дней.