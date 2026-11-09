Айдит Эркин назначен послом Кыргызстана в Пакистане

Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Айдит Эркин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Пакистане. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Этим же указом Айдит Эркин освобожден от ранее занимаемой должности посла в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, а также от должности постоянного представителя КР при Европейском Союзе.

Напомним, назначенный в июле 2025 года послом КР в Пакистане Кылычбек Султан подал заявления об уходе в апреле 2026 года. С тех пор должность оставалась вакантной.