Таджикистан направил в Организацию Объединенных Наций официальное уведомление о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте ООН.

Таджикистан подписал Римский статут в 1998 году. В 2000-м парламент страны ратифицировал его. В начале октября после того, как парламент Таджикистана проголосовал за выход из суда, власти направили соответствующее уведомление в ООН. Выход Таджикистана из МУС вступит в силу ровно через год — 20 ноября 2027 года.

Министр иностранных дел Таджикистана Идибек Каландар, комментируя в парламенте рассматриваемое постановление о выходе из суда, заявил, что причиной такого решения стала «ситуация, сложившаяся вокруг суда». По его словам, он превратился в «инструмент политического давления при разрешении межгосударственных споров».

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Как отмечает радио «Озоди», министр не упомянул имя президента России Владимира Путина. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Согласно Римскому статуту, власти Таджикистана должны были арестовать Путина в случае его приезда в страну.

МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года. С тех пор он дважды посещал Душанбе — в октябре 2025 года и ноябре 2026 года. Евросоюз, как и в прошлом году, вновь раскритиковал власти Таджикистана за невыполнение международных обязательств.

«Евросоюз сожалеет о том, что Таджикистан вновь принял Владимира Путина. МУС разыскивает его по обвинению в международных преступлениях, в частности в незаконной депортации и перемещении детей с временно оккупированных территорий Украины в ходе неспровоцированной и незаконной агрессивной войны против этой страны», — говорится в заявлении ЕС.

Весной 2025 года процедуру выхода из Международного уголовного суда начала и Венгрия. В тот период у власти находился Виктор Орбан, придерживавшийся курса на сближение с Россией. После прихода к власти Петера Мадьяра парламент Венгрии отменил это решение.