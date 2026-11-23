Таджикистан уведомил ООН о выходе из Международного уголовного суда
Таджикистан направил в Организацию Объединенных Наций официальное уведомление о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте ООН.
Таджикистан подписал Римский статут в 1998 году. В 2000-м парламент страны ратифицировал его. В начале октября после того, как парламент Таджикистана проголосовал за выход из суда, власти направили соответствующее уведомление в ООН. Выход Таджикистана из МУС вступит в силу ровно через год — 20 ноября 2027 года.
Министр иностранных дел Таджикистана Идибек Каландар, комментируя в парламенте рассматриваемое постановление о выходе из суда, заявил, что причиной такого решения стала «ситуация, сложившаяся вокруг суда». По его словам, он превратился в «инструмент политического давления при разрешении межгосударственных споров».
Как отмечает радио «Озоди», министр не упомянул имя президента России Владимира Путина. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Согласно Римскому статуту, власти Таджикистана должны были арестовать Путина в случае его приезда в страну.
МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года. С тех пор он дважды посещал Душанбе — в октябре 2025 года и ноябре 2026 года. Евросоюз, как и в прошлом году, вновь раскритиковал власти Таджикистана за невыполнение международных обязательств.
«Евросоюз сожалеет о том, что Таджикистан вновь принял Владимира Путина. МУС разыскивает его по обвинению в международных преступлениях, в частности в незаконной депортации и перемещении детей с временно оккупированных территорий Украины в ходе неспровоцированной и незаконной агрессивной войны против этой страны», — говорится в заявлении ЕС.
Весной 2025 года процедуру выхода из Международного уголовного суда начала и Венгрия. В тот период у власти находился Виктор Орбан, придерживавшийся курса на сближение с Россией. После прихода к власти Петера Мадьяра парламент Венгрии отменил это решение.