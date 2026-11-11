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Адылбек Касымалиев принял участие в саммите мировых лидеров по климату в Турции

17:37, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии открытия саммита лидеров в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), которая проходит в турецкой Анталье. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Перед началом мероприятия состоялась официальная церемония приветствия участников президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Затем главы делегаций приняли участие в совместном фотографировании.

Конференция объединила представителей более 190 стран мира. В нем участвуют главы государств и правительств, а также представители международных организаций. COP31 открылся 9 ноября и продлится до 20 ноября. Саммит лидеров проходит 11–12 ноября.

В составе делегации Кыргызстана также находятся спецпредставитель президента по горной повестке Динара Кемелова, министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Акыл Токтобаев и посол Кыргызстана в Турции Руслан Казакбаев.

В рамках конференции кыргызстанская сторона намерена уделить особое внимание вопросам сохранения ледников, устойчивости горных регионов к изменению климата и привлечения международного финансирования для адаптации к климатическим изменениям.

Ранее Кыргызстан совместно с Непалом, Бутаном и международными партнерами организовал мероприятие, посвященное финансированию адаптации горных регионов. На нем обсуждались расширение доступа горных государств к климатическим фондам и подготовка второго Глобального горного саммита «Бишкек+25».

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