В 2027 году Всемирной продовольственной программе ООН потребуется 12,1 миллиарда долларов для оказания помощи 91 миллиону человек.

ВПП предупреждает, что из-за продолжающегося дефицита финансирования и угрозы нового глобального продовольственного кризиса миллионы людей останутся без необходимой поддержки и будут страдать от голода.

Согласно докладу «Глобальный прогноз на 2027 год», от острого голода по всему миру страдают не менее 266 миллионов человек.

Около 39 миллионов из них находятся в условиях чрезвычайного голода или же в еще более тяжелом положении. Это происходит на фоне продолжающегося сокращения объемов международной помощи, что вынуждает ВПП сосредоточить свои усилия лишь на наиболее критических случаях.

ВПП призвала доноров обеспечить гибкое и предсказуемое финансирование, позволяющее направлять ресурсы туда, где потребности наиболее острые, и добиваться максимальной отдачи от каждого вложенного доллара.