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США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

12:48, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Госдеп США объявил о назначении вознаграждения в размере до 20 миллионов долларов, а также готовности содействовать в переезде за пределы Ирана тем, кто предоставит данные о ядерной программе Тегерана.

Отмечается, что денежное поощрение за предоставление сведений о ядерных объектах и оборудовании, их местоположении, возможной передислокации, а также о причастном к программе персонале предусмотрено в рамках действующей программы Госдепартамента «Вознаграждение за помощь правосудию».

«В 2025 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало, что Иран осуществляет обогащение урана до уровня 60-процентной чистоты — показателя, который лишь незначительно уступает отметке в 90 процентов, требуемой для производства ядерного оружия», — говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что Иран остается «единственным государством, не располагающим ядерным оружием, которое производит уран со столь высокой степенью обогащения».

По экспертным оценкам, накопленного количества «может оказаться достаточно для создания нескольких единиц ядерного оружия» в случае продолжения процесса обогащения.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отреагировал на информацию Госдепа и направил письмо генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности ООН и генеральному директору МАГАТЭ, в котором потребовал дать четкую оценку и осудить «отвратительное и прискорбное заявление Государственного департамента США о назначении вознаграждения в размере до 20 миллионов долларов за предоставление информации об иранской ядерной программе». Об этом сообщают государственные СМИ ИРИ.

Отмечается, что в письме на имя Антониу Гутерриша, Саниты Паулотты-Десландес и Рафаэля Гросси, говорится: «Исламская Республика Иран обращается к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, Совету Безопасности и генеральному директору Международного агентства по атомной энергии с призывом недвусмысленно и самым решительным образом осудить это отвратительное заявление».

Тегеран также просит привлечь внимание международного сообщества к серьезным последствиям заявления США для поддержания международного мира и безопасности, а также «в рамках своих полномочий, предусмотренных Уставом ООН, принять меры в связи с угрозами, которые Соединенные Штаты создают для безопасности и защищенности ядерных объектов, оборудования и связанного с ними персонала, и привлечь США к ответственности за их продолжающиеся противоправные действия».

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