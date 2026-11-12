COP31: глава ООН призвал заключить новый «пакт по климатической справедливости»

На конференции ООН по изменению климата (COP31) в турецкой Анталье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал заключить новое глобальное соглашение по климатической справедливости.

Он предложил правительствам облагать налогом компании, добывающие ископаемое топливо, чтобы помогать странам, которые больше всех страдают от кризиса, хотя меньше всех в нем виноваты.

Гутерриш обвинил загрязнителей в том, что они тормозят действия по борьбе с изменением климата, и вновь предупредил, что климатический кризис развивается быстрее, чем усилия по его сдерживанию.

Он напомнил, что даже при полном выполнении существующих национальных планов к концу века планета нагреется более чем на 2,5 градуса Цельсия.

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На этом фоне генсек предложил заключить «пакт по климатической справедливости», который поможет развивающимся странам отказаться от ископаемого топлива и защитит тех, кто уже страдает от изменения климата.

Предлагаемый пакт основан на четырех приоритетах.

Ускорить отказ от ископаемого топлива с помощью национальных планов, которые защищают работников и общины, и одновременно расширить использование возобновляемых источников энергии.

Защитить уязвимое население: системы раннего предупреждения, более эффективные меры адаптации и более оперативная помощь после климатических бедствий.

Обеспечить доступное климатическое финансирование: богатые страны должны выполнять свои обязательства, а развивающиеся страны — получать больше инвестиций.

Укрепить международное сотрудничество, чтобы преодолеть торговые барьеры, технологический разрыв и геополитическое соперничество.